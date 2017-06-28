Движение транспорта по улице Гольдберговской будет закрыто еще месяц

Движение транспорта по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Елизаветинской до ул. Основянской, будет запрещено до 31 июля, передает сайт горсовета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с увеличением объема работ по капитальному ремонту трамвайных путей.

Ранее предполагалось, что движение транспорта на этом участке будет открыто 30 июня.

Напомним, на этот период движение транспорта осуществляется в объезд по следующей схеме:

при движении по направлению к пр. Гагарина:

- ул. Гольдберговская - ул. Грековская - ул. Основянская - ул. Гольдберговская;

при движении к ул. Москалевской:

- ул. Гольдберговская - пер. Молчановский - ул. Вернадского - Гимназическая набережная - ул. Грековская - ул. Гольдберговская.

Также до 31 июля движение автобусов организовано следующим образом:

- автобусы №14э и 128э: конечная остановка «ст. м. «Гагарина» переносится на противоположную сторону - на ул. Вернадского;

при движении по направлению к ул. Биологической: ул. Вернадского - Гимназическая набережная - ул. Грековская - ул. Биологическая;

при движении по направлению к пр. Гагарина: ул. Биологическая - ул. Грековская - ул. Основянская - ул. Гольдберговская - пер. Молчановский - ул. Вернадского;

- автобус №211э:

при движении по направлению к ул. Москалевской: ул. Молочная - пр. Гагарина - ул. Вернадского - Гимназическая набережная - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская и далее по маршруту;

при движении по направлению к пр. Гагарина: ул. Гольдберговская - ул. Грековская - ул. Основянская - ул. Гольдберговская и далее по маршруту.