Движение транспорта в районе «Барабашово» восстановлено

Движение транспорта в районе торгового центра «Барабашово» восстановлено, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как сообщалось, 8 июня несколько десятков человек перекрыли движение транспорта в районе торгового центра и установили палатку.

Безопасность дорожного движения на указанном участке дороги обеспечивали патрульные.

Общественный порядок охраняли 10 работников Московского отдела полиции и спецподразделения харьковской полиции.

Напомним, накануне вечером бастующие предприниматели перекрыди дорогу возле торгового центра «Барабашово», забастовка продолжалась всю ночь, и утром улицы, прилегающие к торговому центру, были перекрыты.

Движение транспорта в направлении рынка было ограничено на следующих перекрестках: Амурская-Тюринская, Академика Павлова-Тюринская, Механизаторская-Академика Павлова и Юбилейный-Льва Ландау.

В ходе протестной акции произошли столкновения, в ходе которой, по данным полиции пострадали 9 человек.

Среди них был журналист-телеоператор одного из харьковских изданий Вадим Макарюк, который снимал произошедший конфликт. Мужчину догнали неизвестные, сбили с ног, избили и разбили камеру. Пострадавшего журналиста госпитализировали в больницу. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

По факту нападения на журналиста следователями возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители внесли информацию о событиях 7 июня на "Барабашово" в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины, и возбуждено уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины