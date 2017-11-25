Двое бойцов, которые вчера считались погибшими, вышли из-под обстрелов

25 ноября 2017 г. 11:06
Источник: Украинская правда
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Двое военных сил АТО, которые по предварительной информации считались погибшими, вышли из-под вражеских обстрелов и вернулись в свои подразделения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Хорошие новости из района проведения АТО. Двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые вчера считались погибшими во время боевого столкновения с врагом у Крымского, благодаря своему боевому опыту и обучаемости вышли из-под обстрелов и вернулись к своим подразделениям", - говорится в сообщении.

Ранее штаб АТО сообщил, что в результате боевого столкновения на подступах к Крымскому, что на Луганском направлении, погибли 4 бойца ВСУ, еще двое ранены.

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