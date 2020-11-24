Двое директоров госучреждений на Харьковщине пойдут под суд за присвоение и растрату почти 150 тысяч гривен

На Харьковщине правоохранители направили в суд обвинительное заключение в отношении двух директоров госучреждений по ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины - по факту присвоения, растраты имущества по предварительному сговору и служебного подлога.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, между двумя госучреждениями был заключен договор о закупке услуг по проведению лабораторных исследований.

Достоверно зная, что указанные услуги проведены не в полном объеме, директор одного госучреждения внесла заведомо ложные сведения в акт выполненных работ. В свою очередь, руководителем другого госучреждения указанный документ был подписан.

Далее на основании указанного акта выполненных работ были безосновательно перечислены денежные средства на счет первого госучреждения.

Таким образом, директорами госучреждений была осуществлена растрата почти 150 тысяч гривен.

Кроме того, во время досудебного расследования прокурором предъявлен гражданский иск на указанную сумму.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.