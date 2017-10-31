Двое днепровских полицейских ограбили воров вместо привлечения к ответственности

Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух полицейских, которые подозреваются в дерзком разбое, грабеже и получении неправомерной выгоды, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В апреле прошлого года с заявлением об ограблении в полицию обратилась жительница Днепропетровской области, рассказал заместитель начальника отдела прокуратуры Евгений Шпак. Женщина сообщила, что у нее украли валюту и золотые изделия на общую сумму около 44 млн.гривен.

В полиции начали расследование кражи, и за ускорение поиска имущества полковник потребовал у потерпевшей деньги. Женщина передала ему 35 тысяч гривен.

Через месяц полицейские нашли воров. Ими оказались двое братьев. Правоохранители задержали их на съемном жилье, но похищенное имущество забрали себе, а похитителей отпустили и приказали им исчезнуть из области и молчать.

Правоохранители Харьковской области задержали днепровских коллег. Сейчас они находятся под стражей.

40-летнему полковнику объявлено подозрение по ч.4 ст.187, ч.3 ст.186, ч.3 ст.365, ч.3 ст.368 УК Украины( разбой в особо крупных размерах, совершенный по предварительному сговору с проникновением в жилище, грабеж по предварительному сговору с проникновением в жилище, превышение власти работником правоохранительных органов, повлекшее тяжкие последствия и вымогательство неправомерной выгоды)

33-летнему майору полиции – по факту по ч.4 ст.187, ч.3 ст.186, ч.3 ст.365 УК Украины( разбой в особо крупных размерах по предварительному сговору с проникновением в жилище, грабеж по предварительному сговору с проникновением в жилище, превышение власти работником правоохранительных органов, что повлекло тяжкие последствия.

«Кроме того, прокуратура передала в Коминтерновский районный суд Харькова обвинительные акты по аналогичным статьям Уголовного кодекса Украины в отношении еще двух правоохранителей, причастных к преступлению. Учитывая, что полицейские скрываются от следствия на территории временно неподконтрольной Украины, прокуратура обратилась в суд с ходатайством о проведении специального («заочного») расследования, которое было удовлетворено», - пояснил Евгений Шпак.

Задержанным правоохранителям грозит до 15 лет лишения свободы.