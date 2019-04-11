Двое граждан РФ просят политическое убежище в Украине

Двое граждан России обратились к персоналу пункта пропуска «Гоптовка» с просьбой о предоставлении политического убежища. Сотрудникам Госпогранслужбы мужчины рассказали о преследовании со стороны российских силовых органов.

Я являюсь действующим сотрудником Внутренних дел России. Служу в должности старшего оперуполномоченного по контролю оборота наркотиков. Капитан. Вот мой паспорт гражданский.

Оба мужчины являются действующими сотрудниками внутренних дел Российской Федерации. Они уверены, что за их принципиальную позицию против них открыли сфабрикованное уголовное дело. Ведь в своей работе, рассказывают, они задели интересы одного из российских депутатов, который в будущем планирует участвовать в президентских выборах. По словам мужчин, чиновник обвиняет их в избиении при задержании, которого, по их словам, не было. Говорят, что на справедливое и объективное решение дела - не рассчитывают, потому что дело передано в Следственный комитет.

Оксана Иванец, помощник начальника Восточного регионального управления ГПСУ:

За словами самих громадян Росії, вони стали жертвами переслідування впливових осіб, через те що намагались протидіяти розповсюдженню наркотиків в аптеках на ділянці своєї відповідальності. Громадяни пояснюють, що особи, які потрапили в поле їх професійного зору, є стійким злочинним угруповаванням, яке займається розповсюдженням наркотичної речовини по Ростовській області. І вони також мають зв’язки з високопосадовцями на території РФ.

Искать политическое убежище в Украине граждане России начали после того, как узнали, что на них есть заказ «сверху». А от ближайшего окружения они узнали, что угроза есть не только их свободе, но и их жизни и здоровью. Сейчас, пока идет следственная проверка по объективности информации - мужчины будут находиться в Украине. Если показания подтвердятся, гражданам предоставят статус политических беженцев, если нет - вернут обратно в Россию.