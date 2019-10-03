Двое харьковчан задержаны за сбыт метадона

В Харькове разоблачили преступную группу, которая занималась сбытом наркотического средства метадон через так называемые «тайники-закладки».

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП В Харьковской области.

В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины установлено, что получение наркотиков, а также их заказ происходил в интернет-магазине, где оптом покупались наркотические средства, и затем участники группы сбывали наркосредства в розницу путем так называемых «закладок» или при личной встрече с покупателем.

25 сентября 2019 во время проведения обысков полицейские изъяли метадон, расфасованный в 14 полимерных пакетов для дальнейшего сбыта, около 100 таблеток димедрола, денежные средства в сумме 4600 гривен, 20 долларов США, 10 евро, 1800 российских рублей, электронные весы, черновую документацию, а также средства связи, которые использовались при осуществлении сбыта наркотиков, и с помощью которых происходило общение между участниками группировки и потребителями.

На данный момент задержаны 38-летний и 45-летний харьковчане, ранее судимые за аналогичные преступления.

Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 307 и ч. 1 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

В отношении подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.