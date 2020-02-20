Двое харьковских патрульных за взятку «закрыли глаза» на ДТП - ГБР

Двое патрульных из Харькова за взятку «закрыли глаза» на ДТП.

Об этом сообщил в Фейсбук пресс-секретарь ГБР Александр Билка.

По его словам, 21 января 2020 в Харькове женщина за рулем автомобиля «Nisan X-Trail» не справилась с управлением и съехала в кювет и повредила свою машину. После этого вызвала полицейских.

Прибывшие на место происшествия патрульные сообщили водителю, что намерены составить протокол об административном правонарушении и лишить его права управления автомобилем. Для конфиденциального разговора пригласили в служебную машину.

Чтобы решить проблемы, они заставили женщину перечислить на карточку одного из патрульных незаконное "вознаграждение".

После получения денег работники полиции написали рапорт о том, что якобы, прибыв на вызов никаких следов ДТП и любых правонарушений не заметили, а на телефонные звонки заявитель не отвечает.

По данным ГБР, 19 февраля 2020 патрульным сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностными лицами, занимающими ответственное положение (ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.