Двое из девяти пострадавших в ДТП под Чугуевом еще находятся в реанимации

Cостояние пострадавших в ДТП под Чугуевом стабильно тяжелое, однако угрозы жизни пациентов пока нет, сообщил на брифинге заместитель губернатора Харьковской областной администрации Михаил Черняк.

Троих пациентов уже отпустили домой.

Две женщины, которых накануне привезли в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи, остаются в станционаре больницы. У одной из женщин подтвердился перелом костей таза, у другой - перелом бедра.

Михаил Черняк, заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации

З центральной Чугуївській лікарні, 3 паціенти вже виписані на сьогоднішній день, вони в задовільному стані, їх відпустили додому. Шість інших ,які потрапили в лікарні в Харкові , - вони все ще там, з ними працюють фахівці

Собственное расследование аварии с четырьмя погибшими проводит и областное управление Укртрансбезопасности. Специалисты собирают всю информацию, и уже известно, что микроавтобус "Рено" был зарегистрирован в Луганской области. Владелец имел лицензию.

По поводу водителя, что касается состояния его здоровья, то он прошел проверку у медика перед рейсом. Также собирается документальная информация, сообщили в ведомстве.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, авария произошла 14 января около 8 часов утра. Между Чугуевом и Изюмом столкнулись микроавтобус Renault и автомобиль Hyundai. В аварии погибли четыре человека, девять - получили травмы.

Травмированных отвезли в 2 больницы - в Чугуеве и в Харькове. По факту аварии в полиции открыли уголовное производство по статье «Нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек ». Это - до 10-ти лет лишения свободы.