Двое мужчин везли в автомобиле подозрительное вещество

04 ноября 2017 г. 11:30
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Накануне на улице Водопроводной патрульные задержали автомобиль марки Hyundai Getz, который нарушил правила дорожного движения, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у мужчины признаки наркотического опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование в медучреждении. Кроме этого, в результате поверхностного осмотра патрульные обнаружили в сумке 20-летнего пассажира автомобиля большое количество полиэтиленовых пакетиков с веществами растительного и синтетического происхождения, внешне похожими на наркотические. Правоохранители вызвали на место следственно-оперативную группу. Патрульные составили на водителя авто административный протокол. В дальнейшем материалы будут переданы на рассмотрение суда. Если экспертиза установит, что изъятые вещества являются наркотиками, мужчинам грозит уголовная ответственность. Сейчас делом занимаются следователи.

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