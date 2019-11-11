Двое парней пытались ограбить ювелирный магазин в центре Харькова

В центре Харькова двое злоумышленников пытались ограбить ювелирный магазин.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 11 ноября в 2:52 из магазина по улице Суздальские Ряды на пульт централизованного наблюдения поступил сигнал «тревога». Оператор передала сообщение о проникновении ближайшему к месту происшествия экипажу полиции охраны.

Прибывшие на вызов полицейские заметили, что окно магазина повреждено, а рядом с ним находится парень в маске и перчатках. Правоохранители задержали его. Им оказался 21-летний парень, который при себе имел рюкзак со стамеской и плоскогубцами. Другой злоумышленник пытался убежать, но его задержали оперативники.

Как выяснилось, 19 и 21-летние молодые люди ночью проникли в магазин, не заметив, что помещение оборудовано сигнализацией.

В магазине на витринах стояли лотки с ювелирными изделиями, а неподалеку поврежденного окна стояла сумка с деньгами и украшениями из драгоценных металлов.

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит до 6 лет лишения свободы.