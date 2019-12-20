Двое подростков проведут 7 лет за решеткой за убийство в парке

В Харькове осудили двух несовершеннолетних парней за нанесение тяжких телесных повреждений, совершенных группой лиц, повлекшее смерть, по ч. 2 ст. 121 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, досудебное расследование установило, что в июле 2017 двое подростков употребляли алкогольные напитки в одном из городских парков. Между ними и случайным прохожим возник спор, который перерос в физическую расправу. Подростки нанесли потерпевшему тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался.

Обвинительный акт в отношении подростков по ч. 2 ст. 121 УК Украины был направлен в суд.

Приговором Московского районного суда Харькова несовершеннолетние злоумышленники признаны виновными и им назначено наказание - лишение свободы на 7 лет.