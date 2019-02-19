Двое украинцев пытались перевезти на теле камни янтаря в Россию

19 февраля 2019 г. 10:20
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Вчера в пункт пропуска «Бачевск» на украинско-российской границе на выезд в Россию прибыл автомобиль «Volkswagen» украинской регистрации.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, во время прохождения пограничного контроля пограничники заметили нервозное поведение водителя.

При проверке и личного досмотра водителя авто и пассажира обнаружили на теле водителя 9 штук камней янтаря весом почти 900 граммов.

А на теле пассажира - 4 штуки камни янтаря весом более 900 граммов.

Общий вес обнаруженного скрытого от контроля «солнечного камня» составила более 1,8 килограммов.

Мужчины объяснили правоохранителям, что этот товар они везли на заказ в Россию с целью его продажи.

Камни янтаря правоохранители изъяли для принятия правового решения.

На правонарушителей составили административные материалы.

 

Видео: 

До Росії двоє українців намагались перевезти каміння бурштину на тілі

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