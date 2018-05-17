Двое военных погибли, четверо ранены за сутки на Донбассе

За прошедшие сутки, 16 мая, в ходе боевых действий на Донбассе двое украинских военных погибли, четверо получили ранения.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра Объединенных сил.

Российско-оккупационные войска 66 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 25 раз применяли минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня БМ-21. Около 21:00 противник применил РСЗО БМ-21 "Град" по позициям военных в районе Авдеевки.

На Луганском направлении активные боевые действия продолжались в районах Новозвановки и Троицкого. Там стреляли снайперы.

На Донецком направлении враг активизировался в районах Луганского, Светлодарска, Новолуганского, Майорска. Продолжаются боевые действия в районе Авдеевской промзоны и Опытного. На Мариупольском направлении враг активизировался в районах Водяного, Лебединского, Широкиного.

С полуночи четверга, 17 мая, обстановка на линии соприкосновения остается контролируемой. Потерь среди военных нет.

По данным разведки, за минувшие сутки погибли пять боевиков, восемь были ранены.

15 мая на Донбассе один военнослужащий погиб, двое были ранены.