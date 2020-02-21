Двое жителей Харьковщины похищали базы данных конкурентов

Двух жителей Харьковщины правоохранители разоблачили в похищении баз данных конкурентов.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили, что к противоправной деятельности причастны двое 31-летних жителей Харьковщины.

Фигуранты сканировали сайты уязвимость и путем «SQL-инъекций» получали доступ к их базам данных. С помощью активного сканирования сайта на уязвимость с использованием специализированного программного обеспечения и средств анонимизации фигуранты проводили несанкционированные вмешательства в работу сайтов конкурентов и получали доступ к базам данных.

Правоохранители провели обыски у фигурантов, в ходе которых изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрений. Им грозит до шести лет заключения.

