Двое жителей Харьковщины похищали базы данных конкурентов

21 февраля 2020 г. 17:50
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Двух жителей Харьковщины правоохранители разоблачили в похищении баз данных конкурентов.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины. 

Правоохранители установили, что к противоправной деятельности причастны двое 31-летних жителей Харьковщины.

Фигуранты сканировали сайты уязвимость и путем «SQL-инъекций» получали доступ к их базам данных. С помощью активного сканирования сайта на уязвимость с использованием специализированного программного обеспечения и средств анонимизации фигуранты проводили несанкционированные вмешательства в работу сайтов конкурентов и получали доступ к базам данных.

Правоохранители провели обыски у фигурантов, в ходе которых изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику. 

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. 

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрений. Им грозит до шести лет заключения.
 

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