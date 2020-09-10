Двоих жителей Харьковщины разоблачили в выращивании конопли: изъято более 130 кустов

10 сентября 2020 г. 12:42
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За прошедшие сутки на территории Харькова и области правоохранители изъяли более 130 кустов конопли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, в Новобаварском районе Харькова полицейские разоблачили 36-летнего местного жителя, который выращивал на приусадебном участке домовладения по улице Сущенской наркосодержащие растения. Сотрудники полиции изъяли у харьковчанина 39 кустов конопли.

В Харьковском районе во дворе местного жителя участковые также обнаружили наркопосевы и  изъяли 92 куста растений конопли.

В рамках расследования уголовного производства полицейские провели обыск у 47-летнего жителя города Южный. Хозяин признался, что занимается выращиванием наркотических растений для собственных нужд.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам грозит до 3 лет лишения свободы.

 

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