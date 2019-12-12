Двойное убийство на Салтовке: суд оглашает приговор обвиняемому

12 декабря 2019 г. 16:16
Автор: Кристина Асыка
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В Киевском районном суде сегодня, 12 декабря, зачитывают приговор Константину Безруку, обвиняемому в двойном убийстве супружеской пары на Салтовке и покушении на убийство ребенка.

Судебное заседание, перенесенное сегодня в связи с проблемами конвойной доставки подсудимых с утра на 14:00, началось около 16:00.

В судебном заседании подсудимый сказал, что рассчитывает на приговор «по воле божьей» и, как и ранее, утверждает, что убил «сатана» и «сатану».

Напомним, 43-летнего Константина Безрука обвиняют в убийстве своего друга и его бывшей жены, а также в причинении огнестрельного ранения их 12-летней дочери. 
По данным прокуратуры, обвиняемый ворвался в квартиру, расположенную в 12-этажке по улице Академика Павлова, и расстрелял супругов, а также ранил их дочь. Мужчина и женщина погибли на месте, ребенка госпитализировали.

Девочка получила сквозное огнестрельное ранение бедра.

Тела погибших обнаружили соседи. Они вызвали полицию, а раненая девочка назвала имя убийцы родителей.

Подозреваемого задержали по "горячим следам". В его машине обнаружили огнестрельное оружие и 200 тысяч долларов. Злоумышенником оказался давний друг семьи, который часто бывал в гостях у супругов. При задержании мужчина  вел себя неадекватно и сообщил, что убить ему приказал голос,  который в него вселился. 

В ходе досудебного расследования было назначено несколько судебно-психиатрических экспертиз.

Дело слушает суд присяжных.

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