Двойной контроль безопасности в Харькове: Нацгвардия патрулирует улицы отдельно от полиции

Еще c 1 августа текущего года Национальная гвардия отдельно от полиции начала патрулирование города, но до сих пор эти патрули вызывают беспокойство граждан, а иногда даже дают почву для слухов, говорят нацгвардейцы.

Поэтому еще раз подчеркивают: их основная задача - сохранение правопорядка, а не какие-то поисковые мероприятия или отлов призывников.

Валентин Губский, патрульный офицер

Патрулювання відбувається спільним рішенням в військовій частині, для цього виділяється особовий склад: офіцери, чергові військових нарядів, для підтримання порядку в визначених районах

5 раз в неделю военнослужащие выходят на службу охраны общественного порядка в четырех районах Харькова. Районы определяются ежедневно совместным решением с полицией. В случае выявления правонарушения военные патрули обращаются в полицию и передают задержанных.

Диана Красникова, пресс-офицер

Пішими самостійними патрулями Національної гврдії України у місті Харкові затримано 793 громадянина за скоєння адміністративних правопорушень та 9 - за скоєння кримінальних правопорушень. Це за звітний період, це з 1-го серпня

Пресс-офицер отмечает, что чаще всего патрульным приходится сталкиваться с правонарушениями, связанными с наркотиками.

Патрульные гвардейцы отличаются от своих военных коллег новой темно-синей формой. По общей тенденции, в странах Европы форма Национальной гвардии именно такого цвета. Новая форма имеет несколько видов для всех сезонов и является более удобной и современной.