Двух чиновников Мерефянского горсовета задержали на взятке в 128 тысяч гривен

Харьковские правоохранители разоблачили на взятке одного из заместителей городского головы и начальника отдела Мерефянского горсовета.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, фигурантов задержали 10 января сразу после получения суммы неправомерной выгоды.

Факт вымогательства и получения одним из заместителей городского головы Мерефянского городского совета неправомерной выгоды был задокументирован правоохранителями.

Как указывается, чиновник требовал от гражданина более 128 000 гривен за выделение объекта недвижимости под детский дом семейного типа. С целью прикрытия противоправной деятельности последний привлек посредника.

С места происшествия были изъяты 128 750 гривен.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.