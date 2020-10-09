Двух харьковских полицейских будут судить за сокрытие жестокого убийства девушки на Холодной Горе.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в суд направлено обвинительное заключение в отношении фигурантов по факту сокрытия ими особо тяжкого преступления - умышленного убийства (ч. 1 ст. 396 УК Украины).

Установлено, что в период времени с 30.06.2019 по 09.07.2019 г. двое старших оперуполномоченных отдела криминальной полиции Холодногорского ОП ГУНП в Харьковской области, достоверно зная, что несовершеннолетний юноша совершил умышленное убийство девушки и спрятал труп жертвы, вопреки требованиям действующего законодательства, не сообщили о данном преступлении своему руководству и органу досудебного расследования.

Более того, полицейские активно покрывали злоумышленника, совершившего убийство, и скрывал местонахождение трупа девушки.

За это им грозит наказание в виде ареста на срок до трех месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Подозреваемый в убийстве 17-летний парень также привлечен к уголовной ответственности за совершение совершения особо тяжкого преступления, предусмотренного п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.