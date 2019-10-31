Двух мелитопольских следователей, подозреваемых в получении взятки от харьковской бизнесвумен, будут судить

31 октября 2019 г. 18:28
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Двое следователей полиции Мелитополя, которые требовали 10 000 долларов США от харьковской предпринимательницы, предстанут перед судом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Харьковские правоохранители сообщили фигурантам о подозрении по факту получения неправомерной выгоды, совершенного организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 355 УК Украины), а также сообщено о подозрении посреднику по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 УК Украины.

По информации начальника управления прокуратуры Ивана Тарасова, следователи при  пособничестве посредника требовали и получили от харьковской предпринимательницы денежные средства в сумме 10 000 долларов США за закрытие уголовного производства.

Изначально прокуратурой Харьковской области было сообщено о подозрении одному из полицейских по ч. 3 ст. 368, ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 368 УК Украины, ч. 3 ст. 355 УК Украины и посреднику - в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 368 УК Украины. 

Однако в ходе проведения всех необходимых следственных действий был установлен факт совершения данного преступления организованной группой лиц. В связи с этим была изменена квалификация преступления.

В ближайшее время обвинительный акт в отношении фигурантов уголовного производства будет  направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

 

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