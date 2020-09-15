Двух мужчин разоблачили в надругательстве над могилами на Харьковщине

15 сентября 2020 г. 13:53
6 просмотров

На Харьковщине полицейские разоблачили двух мужчин в совершении надругательств над могилами на кладбище в Купянском районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В начале 2020 году в полицию поступило сообщение от 63-летней местной жительницы о том, что с территории кладбища неизвестные украли металлические ограждения с четырех могил ее родственников.

По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. 

В совершении данного преступления полицейские разоблачили двух мужчин 33 и 35 лет – местных жителей. 14 сентября им сообщили о подозрении в совершении вышеуказанного преступления. 

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53