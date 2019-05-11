Подростков, которые едва не забили ногами прохожего, отправили в СИЗО

Суд избрал для двух несовершеннолетних, подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений 24-летнему мужчине (ч. 2 ст. 121 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказала руководитель Харьковской местной прокуратуры № 1 Екатерина Шевцова, в конце марта этого года неподалеку Привокзальной площади двое парней 16 и 17 лет поссорились с прохожим.

По словам подозреваемых, конфликт возник из-за того, что мужчина якобы предложил им приобрести наркотики.

Во время ссоры подростки набросились на оппонента. Они били жертву ногами по различным частям тела и нанесли несколько ударов пустой бутылкой по голове.

Избиение злоумышленники снимали на телефон.

От полученных травм пострадавший потерял сознание, а подозреваемые скрылись с места происшествия.

Во время задержания в мобильном телефоне одного из парней обнаружили видео жестоких побоев.

Согласно санкции статьи, подозреваемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.