Подростков, которые едва не забили ногами прохожего, отправили в СИЗО

Суд избрал для двух несовершеннолетних, подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений 24-летнему мужчине (ч. 2 ст. 121 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Как рассказала руководитель Харьковской местной прокуратуры № 1 Екатерина Шевцова, в конце марта этого года неподалеку Привокзальной площади двое парней 16 и 17 лет поссорились с прохожим.
По словам подозреваемых, конфликт возник из-за того, что мужчина якобы предложил им приобрести наркотики.
Во время ссоры подростки набросились на оппонента. Они били жертву ногами по различным частям тела и нанесли несколько ударов пустой бутылкой по голове.
Избиение злоумышленники снимали на телефон.
От полученных травм пострадавший потерял сознание, а подозреваемые скрылись с места происшествия.
Во время задержания в мобильном телефоне одного из парней обнаружили видео жестоких побоев.
Согласно санкции статьи, подозреваемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.