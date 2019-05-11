Подростков, которые едва не забили ногами прохожего, отправили в СИЗО

11 мая 2019 г. 13:30
28 просмотров

Суд избрал для двух несовершеннолетних, подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений 24-летнему мужчине (ч. 2 ст. 121 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказала руководитель Харьковской местной прокуратуры № 1 Екатерина Шевцова, в конце марта этого года неподалеку Привокзальной площади двое парней 16 и 17 лет поссорились с прохожим. 

По словам подозреваемых, конфликт возник из-за того, что мужчина якобы предложил им приобрести наркотики.  

Во время ссоры подростки набросились на оппонента. Они били жертву ногами по различным частям тела и нанесли несколько ударов пустой бутылкой по голове. 

Избиение злоумышленники снимали на телефон. 

От полученных травм пострадавший потерял сознание, а подозреваемые скрылись с места происшествия. 

Во время задержания в мобильном телефоне одного из парней обнаружили видео жестоких побоев.

Согласно санкции статьи, подозреваемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.