Двух полицейских подозревают в сборе незаконных штрафов с водителей

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали схему систематического вымогательства взяток инспекторами сектора реагирования патрульной полиции одного из районных отделов Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук, оперативники спецслужбы установили, что полицейские наладили механизм получения неправомерной выгоды от водителей за непривлечение к ответственности за якобы управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Угрожая отобрать водительские удостоверения, инспекторы полиции требовали от граждан десять тысяч гривен из транспортного средства под видом уплаты штрафа на месте.

Запуганный мужчина отдал указанную сумму.

Прокуратура Харьковской области утвердила подозрения двум сотрудникам Волчанского отдела полиции ГУНП в Харьковской области по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В рамках открытого уголовного производства проведены обыски по месту работы и проживания фигурантов дела. В ходе обысков были изъяты средства, вероятно полученные преступным путем.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения и отстранения полицейских от занимаемых должностей на время проведения досудебного расследования.