Двух россиян, прилетевших в Украину, отправили обратно из-за георгиевских лент

04 мая 2018 г. 11:41
Источник: Левый берег
1 просмотр

Пограничники в бориспольском аэропорту не впустили в Украину двух граждан России, которые прикрепили георгиевские ленты на свой багаж.

"Вчера вечером в аэропорт "Борисполь" из Минска прилетели двое молодых людей, мужчина и женщина, граждане РФ. Оба прибыли в личных целях, имели достаточно средств для пребывания в Украине и обратные билеты. Но на багаже туристов были прикреплены георгиевские ленты, которые запрещены в Украине. На просьбу пограничников снять эту символику граждане РФ отреагировали негативно. В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы, и обратным рейсом они вернулись в Минск", - написал в фейсбуке спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Напомним, георгиевская лента в Украине законодательно запрещена с июня 2017 года. За ее использование предусмотрен штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов.

В России георгиевская лента как символ Победы начала использоваться с 2005 года. С началом российской агрессии против Украины ее начали использовать сепаратисты и боевики. В 2014 году ее также использовали "самооборона Крыма" и пророссийские сепаратисты на Донбассе.

Ранее Госпрогранслужба несколько раз отказывала во въезде иностранцам, которые везли георгиевские ленты.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.