Двух россиян, прилетевших в Украину, отправили обратно из-за георгиевских лент

Пограничники в бориспольском аэропорту не впустили в Украину двух граждан России, которые прикрепили георгиевские ленты на свой багаж.

"Вчера вечером в аэропорт "Борисполь" из Минска прилетели двое молодых людей, мужчина и женщина, граждане РФ. Оба прибыли в личных целях, имели достаточно средств для пребывания в Украине и обратные билеты. Но на багаже туристов были прикреплены георгиевские ленты, которые запрещены в Украине. На просьбу пограничников снять эту символику граждане РФ отреагировали негативно. В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы, и обратным рейсом они вернулись в Минск", - написал в фейсбуке спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Напомним, георгиевская лента в Украине законодательно запрещена с июня 2017 года. За ее использование предусмотрен штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов.

В России георгиевская лента как символ Победы начала использоваться с 2005 года. С началом российской агрессии против Украины ее начали использовать сепаратисты и боевики. В 2014 году ее также использовали "самооборона Крыма" и пророссийские сепаратисты на Донбассе.

Ранее Госпрогранслужба несколько раз отказывала во въезде иностранцам, которые везли георгиевские ленты.