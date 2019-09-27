Двух сотрудниц Госпогранслужбы подозревают в убийстве новорожденного ребенка

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27 сентября 2019 г. 12:15
Источник: Корреспондент.net
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Две сотрудницы Львовского пограничного отряда Западного территориального управления Госпогранслужбы Украины подозреваются в убийстве новорожденного ребенка, и теперь им грозит вплоть до пожизненного заключения. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что 29 июля 2019 года военнослужащая ГПС Украины во время домашних родов во дворе собственного дома родила ребенка. Женщина умышленно не перевязала пуповину собственного ребенка и ударила новорожденную девочку по голове - как следствие, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму.

Родная сестра роженицы, которая также работает в Госпогранслужбе, поместила еще живого травмированного ребенка в полиэтиленовый пакет и закопала вблизи места жительства семьи.

Сейчас двум женщинам сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства ребенка по предварительному сговору группой лиц (п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). В суд подано ходатайство о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется военной прокуратурой Луцкого гарнизона Западного региона Украины.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

 

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