Двух жителей Харькова разоблачили в сутенерстве

Двух жителей Харькова правоохранители разоблачили в сутенерстве.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, в прошлом году двое жителей Харькова создали и содержали притон на территории города, где вовлекали женщин в занятие проституцией и в дальнейшем занимались сутенерством.

9 сентября фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.