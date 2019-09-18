Двух жителей Харьковщины подозревают в краже из автомобиля журналиста в Киеве

В Киеве правоохранители задержали двух жителей Харьковщины, которых подозревают в совершении краж из автомобилей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

По данным полиции, путем сканирования сигнализации злоумышленники проникли в салон чужой легковушки, откуда похитили технику и документы. Впоследствии они совершили аналогичное преступление в другом районе Киева.

Подозреваемых задержали в Голосеевском районе столицы: на улице Васильковской полицейские заметили двух подозрительных мужчин, которые ходили у припаркованных автомобилей и заглядывали внутрь.

Заместитель начальника оперативно-поискового отдела столичного главка полиции Владимир Мосийчук рассказал, что следователи стали свидетелями того, как правонарушители путем сканирования сигнализации проникли в багажник «Хюндай» и начали вещи владелицы авто загружать в свою легковушку.

Злоумышленников задержали на месте преступления. Задержанными оказались жители Харьковской области, 1983 и 1984 рождения, которые ранее попадали в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений.

По данным полиции, накануне фигуранты также совершили кражу ноутбука, мобильного телефона и документов, принадлежащих корреспонденту одного из информационных агентств.

Как стало известно, потерпевшим по делу в одной из краж является киевский журналист hromadske.ua Богдан Кутепов.

Журналист сообщал, в соцсети, что неизвестные украли из его авто, которое было припарковано на углу улиц Трехсвятительской и Костельной, всю съемочную технику hromadske.doc.

«В день выборов 21 июля, пока я стримив на мосту Кличко, то выключили сигнализацию и вытащили из багажника машины ноутбук, камеру, микрофоны, диктофон», - написал журналист на своей странице в Фейсбук 26 июля.

Журналист обратился с соответствующим заявлением в полицию и сообщил о краже из авто.

Сейчас с задержанными общаются следователи.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанным подозрения и избрании меры пресечения. Им грозит до пяти лет лишения свободы.