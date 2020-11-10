Двух жителей Харьковщины задержали за дачные кражи

На Харьковщине полицейские разоблачили двух жителей Богодуховского района в серии краж из дачных домовладений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию обратились жители села Крупчино Богодуховского района. Они рассказали, что накануне неизвестные лица проникли в их домовладений и похитили имущество.

Злоумышленниками оказались двое мужчин - 26 и 46-летние жители Богодуховского района. Они проникали в чужие дома через окно или взламывали двери и похищали электроинструменты и другое имущество.

На данный момент доказана их причастность к совершению 5 таких преступлений.

Как выяснилось, мужчины уже имеют судимости за совершение имущественных преступлений. Также несколько уголовных производств, где они являются фигурантами, сейчас находятся на рассмотрении в суде.

Часть похищенных вещей полицейские обнаружили и изъяли. Их в ближайшее время вернут владельцам.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины по пяти эпизодам преступной деятельности злоумышленников. Им грозит до 6 лет лишения свободы.