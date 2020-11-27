Двух жителей Харьковщины задержали за изготовление особо опасных психотропов

Двух жителей Харьковщины задержали за незаконное изготовление особо опасных психотропов, сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Правоохранители установили, что на территории одного из домовладений в Волчанском районе области незаконно изготавливают особо опасное психотропное вещество PVP.

В ходе проведенных обысков полицейские изъяли около 1,5 кг психотропного вещества, 50 канистр с жидкостью, необходимой для проведения химических реакций, и специальное оборудование.

По данному факту открыто уголовное производство по факту незаконного изготовления особо опасного психотропного вещества (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанных о подозрении и избрании им меры пресечения.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

