Двухлетней Аделинке срочно необходима Ваша помощь!

21 ноября 2019 г. 16:46
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Аделинке всего 2 года, а она почти всю свою жизнь борется с раком мозга.

Малышка уже прошла 50 курсов химиотерапии,  6 месяцев была ремиссия. Но, к огромному сожалению, несколько дней назад во время плановой проверки врачи озвучили  - опухоль опять начала расти и сейчас девочке срочно необходима сложная операция. В короткий срок необходимо собрать колоссальную сумму, неподъёмную для родителей  -  50 207$ / 1380175 грн

Таких средств у семьи ребенка нет. Родители Аделины просят всех неравнодушных помочь  спасти ребенка

 

Реквизиты для помощи:

Карта Приват Банка: 5168 7573 3981 1814 Грищенко Ирина Рубиковна

https://www.gofundme.com/adelina-needs-cancer-treatment

Paypal : adelinasbor@gmail.com

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