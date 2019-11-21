Двухлетней Аделинке срочно необходима Ваша помощь!

Аделинке всего 2 года, а она почти всю свою жизнь борется с раком мозга.

Малышка уже прошла 50 курсов химиотерапии, 6 месяцев была ремиссия. Но, к огромному сожалению, несколько дней назад во время плановой проверки врачи озвучили - опухоль опять начала расти и сейчас девочке срочно необходима сложная операция. В короткий срок необходимо собрать колоссальную сумму, неподъёмную для родителей - 50 207$ / 1380175 грн

Таких средств у семьи ребенка нет. Родители Аделины просят всех неравнодушных помочь спасти ребенка

Реквизиты для помощи:

Карта Приват Банка: 5168 7573 3981 1814 Грищенко Ирина Рубиковна

https://www.gofundme.com/adelina-needs-cancer-treatment

Paypal : adelinasbor@gmail.com