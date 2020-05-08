Отвезли на эвакуаторе: двух харьковских патрульных подозревают в завладении автомобилем

В Харькове двух патрульных полицейских и их знакомого подозревают в преступном сговоре и незаконном завладении транспортным средством.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 УК Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что в апреле 2020 старший лейтенант и лейтенант Управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции решили завладеть автомобилем «Volkswagen Passat TDI», который был припаркован возле одного из домов в Слободском районе Харькова.

За помощью полицейские обратились к своему знакомому, который руководил грузовой платформой (эвакуатором).

Этот человек загрузил «Volkswagen Passat TDI» на эвакуатор и в сопровождении служебного автомобиля «Toyota Prius», в котором находились указанные полицейские, отвез легковую машину в пгт. Солоницевка Харьковской области. Там он продал «Volkswagen Passat TDI» знакомому за 700 долларов США.

Часть вырученных денег, а именно: 4 тысячи гривен, мужчина отдал полицейским.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

