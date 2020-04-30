Двум харьковским полицейским сообщено о подозрении в сокрытии убийства

Двум полицейским, которые скрыли совершение особо тяжкого преступления - умышленного убийства 26-летней харьковчанки, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 396 УК Украины (Укрывательство особо тяжкого преступления).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Правоохранители установили, что в период времени с 30.06.2019 по 09.07.2019 года на территории Холодногорского района Харькова двое старших оперуполномоченных отдела криминальной полиции Холодногорского ОП ГУНП в Харьковской области достоверно знали, что несовершеннолетние юноша совершил умышленное убийство девушки и спрятал труп жертвы.

«Однако, вопреки требованиям действующего законодательства, полицейские не уведомили свое руководство и орган досудебного расследования об указанном преступлении. Более того, полицейские совершили активные действия по сокрытию лица, совершившего убийство, и трупа девушки», - рассказали в прокуратуре.

По месту работы подозреваемых в помещениях Холодногорского ОП ГУНП в Харьковской области проведены обыски с целью отыскания и изъятия доказательств их преступной деятельности.

Вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей решается.

Досудебное расследование осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтаве, оперативное сопровождение - Харьковское управление ГВБ Национальной полиции Украины.

Подозреваемым грозит наказание в виде ареста на срок до трех месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, речь идет о деле, когда в июне 2019 в Харькове несовершеннолетний юноша, по данным следствия, после конфликта со своей знакомой решил убить ее. Он заманил 26-летнюю девушку в безлюдное место, расположенное недалеко от домовладений. Там юноша избил потерпевшую, нанеся жертве множественные телесные повреждения.

В результате этого она умерла.

Чтобы избежать ответственности, злоумышленник закопал тело жертвы неподалеку. Ее тело нашли только через десять дней. Оно уже находилось в состоянии выраженных гнилостных изменений.

Юноша привлечен к уголовной ответственности, в отношении него в суд направлено обвинительное заключение по факту совершения особо тяжкого преступления, предусмотренного п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.