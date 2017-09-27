Дыры в полу, темнота в подъезде и бомбоубежище в аварийном состоянии. На улице Маршала Батицкого люди годами ждут ремонта

Тамара Николаевна - участница войны. Женщина живет в доме номер 21, по улице Маршала Батицкого вот уже 65 лет. Она была первой, кто въехал, в тогда еще новый, дом. Сегодня, жалуется женщина, она, вместе с соседками, оказалась его заложницей.

Тамара Давидченко, пенсионерка:

Я не могу выйти. Здесь я за перила держусь хоть чуть-чуть .А там иду, не могу найти места такого, чтоб твердо встать. Все, как говорится, рушится.

Анна, пенсионерка:

Ноги уже не ходят, плохо уже. И такие полы. Идешь и не знаешь толи ноги сломаешь, упадешь и голову сломаешь. Бог его знает.

Дело в том, что состояние пола в подъезде, уже лет пять, хорошим не назовешь, говорят жильцы. А в прошлом году в доме прорвало трубу и после потопа, все стало значительно хуже - пол совсем прогнил и стал проваливаться. Люди обратились в жилкомсервис, там им согласились помочь и поставили латку, которая сделана из обрезка старой двери. Одна часть, которой недавно провалилась и теперь дыру закрывает только линолеум.

Светлана Киселева:

Я в том году. Собрали мы подписи все, я отвозила. То же самое, мне пришел ответ, что «Да, мы знаем, да, в аварийном состоянии все это.» Записали все это… Ждите очередь. Опять-таки, ждите очередь. Ну, мы никак не можем дождаться очереди…

Тамара Шаповалова, пенсионерка:

Мы не можем сами своими силам ничего сделать. Поэтому надежда, что нам помогут власти. Обращались и депутаты приходили и Святаш к нам приходил. Сказал «Это Ваша последняя проблема.» Извините за выражение, Вы это, конечно не покажите, «Врун он первой гильдии». Мы вот так поверили…Никто нам ничего.

В подвале дома находится бомбоубежище, которое, по словам жильцов, тоже не ремонтировалось с момента стоительства самого дома и люди просто боятся, что их жилье просто рухнет. Тем временем в пресс- службе горсовета говорят, что дом находится на балансе Жилкомсервиса, ситуация под контролем и ориентировочно, ремонт здесь начнут в следующем году.