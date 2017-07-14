Дырявая пятница. Сегодняшний ливень в Харькове заливал квартиры харьковчан.

Сосед помог это отключить, потому что девочка - его жена, она полезла сюда и ее ударило током.

Залитые счетчики, ручьи стекающие по стенам и капающая с люстры вода. Такая картина наблюдается сегодня в более, чем десятке квартир в одном из домов по проспекту Гагарина. Люди рассказывают, во время ливня вода с крыши начала течь спустя полчаса после его начала. Первыми под удар попали жители 12 этажа, затем вода постепенно спускалась ниже, в итоге затопленными оказались квартиры с 12 по 7 этажи.

Ирина Яковлева, жительница дома по ул. Гагарина, 39:

15 раз мы его выносили, я его даже поднять не могла, тяжело когда и там, и там бегаешь. Помогал сосед. Я бегала выливала, попросила еще у них тазики, мне еще дали несколько штук 4, выливала, потом пошло все на кухню.

Екатерина Тимофеевна, жительница дома по ул. Гагарина, 39:

Шел дождь стеной. Смотрю что-то льется, капает. Я вышла - все мокрое здес, все течет, отсюда течет, вода вон я даже не вылила.

Харьковчанин Артем Ляшенко возмущается, такая ситуация возникает после каждого сильного дождя и во время весенней оттепели, когда начинает таять снег на протяжении трех лет. Рассказывает не раз обращались к чиновникам, чтобы им починили крышу, но результата до сих пор нет.

Артем Ляшенко, жительница дома по ул. Гагарина, 39:

Пишем в Департамент, Геннадию Адольфовичу, всем пишем, реакции никакой. Пишут что, то ли нет средств. Обещают, но ничего не делают.

Тазиками и ведрами приходилось выносить воду после дождя и в этой многоэтажке по улице Ахсарова. Люди жалуются, вода была во всех комнатах, в тамбуре и даже на лестничной площадке.

Артем Гезей, житель дома по улице Ахсарова, 18:

Никто не хочет заниматься. Ну это реально ЧП, потому что затопило с 9 по 3 этаж. И пришла какая-то бабушка, которой 80 лет. Поразводила руками, сделала печальное лицо, да я все понимаю прекрасно, но я ушла.

Мария Чубукова, житель дома по улице Ахсарова, 18:

Вызвали и аварийку, всех вызывали. Они друг на друга переключают, приехал какой-то слесарь, сантехник, первезал каким-то мешком, из серии - ниточкой привязал, плюнул и уехал. Плюнул и уехал, ну вообще.

Сергей Чубуков, житель дома по улице Ахсарова, 18:

Мы подъехали в ЖЭК, но начальника ЖЭКа там уже не было, его нет, он уже ушел и рабочий день у всех закончен. Ну поедем в понедельник, надо что-то делать.

Тем временем, в мэрии рассказывают, сейчас собирают оперативную информацию о том, сколько возникло подобных ситуаций по всему Харькову после ливня. Как будет решаться ситуация с потпом в квартирах жителей дома по улице Ахсарова, 18 чиновники обещают прокомментировать позже. А вот вопрос о ремонта крыши в доме по проспекту Гагарина, 39 в горсовете рассматривают в этом году, но окончательное решение еще не принято.