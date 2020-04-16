Дышите чистым воздухом с кондиционерами Cooper&Hunter®

Из-за карантина большую часть времени мы вынуждены проводить в четырех стенах, а при выходе на улицу дышать через маску или даже респиратор. В таких условиях очень важно обеспечить приток в помещение свежего воздуха, очищенного от загрязнений и обеззараженного. Если у вас установлен кондиционер Cooper&Hunter, о чистоте воздуха можно не беспокоиться, ведь все модели этого бренда оснащены многокомпонентными фильтрами.

Комфортные инновации от Cooper&Hunter

Климатическая техника под торговой маркой Cooper&Hunter появилась на американском рынке в 2003 году. Слоган компании – «Комфортные инновации» - отлично отражает особенности ее продукции. Она разрабатывает и внедряет инновационные технологии, а набор функций любой модели позволяет обеспечить максимальный комфорт пользователей.

Производитель заботится об окружающей среде, заправляет кондиционеры хладагентом нового поколения, который безопасен для озонового слоя. Экономичное энергопотребление – еще одно достоинство техники этого бренда, многие кондиционеры CH относятся к высшему классу энергоэффективности, А+++, и позволяют сократить затраты электроэнергии на 40%.А с учетом того, насколько загрязнен воздух в современных мегаполисах, одной из наиболее привлекательных сторон этой техники являются системы фильтров.

Холодная плазма - удар по вирусам

Одна из систем фильтрации, внедренных в кондиционерах CH, в технической документации именуется SMART-iON Filter, а широкому кругу пользователей лучше известна под названием технологии холодной плазмы. В кондиционерах с этой системой установлен генератор отрицательно заряженных ионов, очень полезное устройство:

ученые давно установили, что повышение концентрации отрицательных ионов значительно улучшает самочувствие. Человек ощущает приток энергии, поднимается настроение, снижается тревожность;

заряженные частицы создают что-то вроде ловушки для мельчайших частиц, которые загрязняют воздух – пыли, пыльцы растений, шерсти животных. Они притягиваются к фильтру, оседают на нем;

активные частицы разрушают белковую оболочку вирусов, бактерий;

точно так же разрушается структура токсичных химических соединений, они распадаются на безопасные составляющие.

«Холодная плазма» успешно заменяет механические фильтры и справляется с теми видами загрязнений, которые им не по силам.

7-SKY Technology

Еще одна технология очистки воздуха от Cooper&Hunter - 7-SKY Technology, система фильтров с разными принципами действия, которые обеспечивают комплексную очистку воздуха:

нано-титановый. На поверхность нанесен тончайший слой диоксида титана, сильнейшего окислителя. При контакте с ним вредные, токсичные соединения, органические и неорганические, разрушаются. Также фильтр нейтрализует неприятные запахи и уничтожает бактерии;

антибактериальный, представляет собой подобие сита с настолько мелкими ячейками, что способен задерживать даже микроорганизмы. А благодаря антибактериальному покрытию они не могут размножаться и быстро погибают;

электретный пылеуловитель. Действует по принципу постоянного магнита, создает электромагнитное поле, которое притягивает мельчайшую пыль, частички дыма, копоти, микроскопических пылевых клещей;

анти-запах. Фильтр заполнен активированным углем, который славится способностью быстро поглощать неприятные запахи. Также этот сорбент нейтрализует токсичные газы;

катехиновый, ячеистый фильтр, обработанный катехином. Это мощный антисептик, благодаря которому фильтр не просто задерживает механические загрязнения, но и обеззараживает воздух, уничтожает патогенную микрофлору.

Сегодня продукция Cooper&Hunter экспортируется в более чем полсотни стран по всему миру, можно купить климатическую технику этого бренда и в Украине. Большой выбор сплит-систем, а также обогреватели, осушители, вентиляторы, рекуператоры и другое оборудование для комфортного микроклимата предлагает компания «Кондиционеры Украины». И цены здесь самые привлекательные, ведь эта компания является официальным дистрибьютором CH.