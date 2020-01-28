Джаред Лето рассекретил свой номер телефона

28 января 2020 г. 14:20
Источник: Киноафиша
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Знаменитый актер и музыкант поделился своим номером телефона и предложил писать ему в любое время.

Чтобы поклонники не подумали, что его аккаунт взломали, Джаред записал небольшое видео, в котором сказал:

"Привет, ребята, это я, Джаред Лето, ваш старый друг. Скучаю по вам. Я тут подумал, что мы с вами уже давно знакомы, и, возможно, пришло время поделиться с вами моим номером телефона. Буду рад получить сообщение, напишите мне, скажите, скучаете ли по мне, как вообще дела, я отвечу. Мой номер — 213.335.2223, он выведен на экране. Люблю вас, держитесь, пока!"

Те, кто отправил смс по номеру, рассказали, что получили в ответ фотографию томного Джареда. Снимок был у всех один и тот же. Таким образом поклонники артиста сделали вывод, что он использовал бот. В конце концов, вряд ли бы он нашел время самостоятельно ответить стольким людям. Некоторые отважились позвонить на номер, и их приветствовал автоответчик: "Хэй, это я, Джаред, это правильный номер. Меня сейчас нет, но отправь мне СМС, и я отвечу. Все, пока".

Скептики предполагают, что таким образом актер пиарит новый фильм "Морбиус" со своим участием. Но, кто знает, возможно, найдутся счастливчики, которым он ответит.

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