E-ticket в харьковском метро не будет работать с ноября

Система е-ticket в метро не заработает с 1 ноября Воспользоваться единым электронным билетом можно будет только в троллейбусах и трамваях.

Об этом сообщает «МедиаПорт» со ссылкой на заместитель городского головы Евгения Водовозова.

По его словам, установка необходимого оборудования продолжается, поэтому запустить систему в метро 1 ноября не успеют. А на вопрос о конкретных сроках ответил: стараемся побыстрее.

Напомним, систему E-ticket анонсировали в Харькове в декабре прошлого года. 1 декабря 2017 года ее запустили в наземном электротранспорте. Однако, система не работала гладко: неизвестные хулиганы испортили часть терминалов и валидаторов. Кроме того, планировалось, что с начала 2018 года к единной системе подключится и Харьковский метрополитен. но сроки подключения постоянно сдвигались.

Летом директор Департамента инфраструктуры горсовета Сергей Дульфан говорил, что запустить E-ticket планируется 1 ноября. А задержка связана с техническими сложностями и изменениями в законодательстве.

В октябре льготные e-ticket начали выдавать школьникам. Сначала они должны были действовать в троллейбусах и трамваях, а с ноября и в метро. После школьников льготные проездные планировалось выдать студентам и остальным льготникам.