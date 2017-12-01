"E-Ticket" в Харькове: терминалы для приобретения и пополнения карт не работают, горожане продолжают покупать талоны

Сообщение о том, что терминал не работает, или же вовсе черный экран – так выглядят с самого утра почти все устройства для покупки и пополнения единого электронного билета, установленные ранее на остановках общественного транспорта. Невозможно приобрести карту для оплаты проезда в трамваях и троллейбусах даже в тех терминалах, которые еще вчера работали, в частности на станции метро Научная. Кроме того, в некоторых вагонах до сих пор отсутствуют аппараты для считывания карт. Поэтому, воспользоваться новой системой в наземном электротранспорте, говорят харьковчане, еще не могут - в первый день внедрения системы «E-Ticket» горожане продолжают покупать талоны.

Евгений:

Терминалы, ну по крайней мере, там где я проходил еще не работали нигде, в троллейбусах, трамваях не во всех стоят тоже. По слухам, непонятно, что это будет, пробное-не пробное, хотелось бы, конечно, это будет удобнее для народа, намного удобнее, если были бы карточки.

Александра:

На самом деле нет, я еще не успела приобрести, я еще даже не знаю как это работает.

Много людей воспользовалось сегодня или пока одноразовыми пользуются? - Наверное, еще ни один.

Несмотря на внедрение системы единого электронного билета в троллейбусах и трамваях с 1 декабря, воспользоваться им не могут пока и харьковские льготники. В данный момент предоставляют контролерам, а также водителям документы и ждут момента, когда смогут получить обещанный ранее чиновниками удобный E-Ticket для льготного проезда.

Алла:

Как собираетесь сейчас, первое время ездить, по удостоверению или каким образом? - По удостоверению, а там какой водитель попадется, как прижмет, так лучше заплатить.

В харьковской мэрии ранее сообщали, что механизм выдачи пластиковых карт льготникам еще отрабатывается. А вот трудности с приобретением или пополнением единого электронного билета в терминалах на остановках общественного транспорта, в горсовете объясняют перезагрузкой системы и уверяют, что устройства заработают в течение суток. Кроме того, по информации чиновников, временно в Харькове будут действовать две системы – не только новая «E-Ticket», но и старая – пассажир, который не купил в терминале карту, сможет приобрести одноразовый билет в троллейбусе или трамвае, обратившись к кондуктору.