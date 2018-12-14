E-ticket в метро не заработает до конца 2018 года

Единый электронный билет в харьковском метро в этом году не заработает.
Об этом сообщает UA: Харьков со ссылкой на директора Департамента инфраструктуры горсовета Сергея Дульфана.
По его словам, для запуска нужны дополнительные работы: в подземке не проложена система электросетей. При этом точной даты, когда система заработает, чиновник не называет.
Напомним, что запуск системы E-ticket в метро откладывают уже в четвертый раз. E-ticket представили харьковчанам еще 1 ноября 2017 года.
На внедрение системы в городе уже потратили 185,5 миллионов гривен. Деньги предоставила фирма-инвестор, ее избирали с помощью конкурса. По договору - инвестор устанавливает и запускает систему e-ticket, а вот ремонтировать терминалы и валидаторы придется за счет городского бюджета.