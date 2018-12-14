E-ticket в метро не заработает до конца 2018 года

14 декабря 2018 г. 9:21
Единый электронный билет в харьковском метро в этом году не заработает.
 
Об этом сообщает UA: Харьков со ссылкой на  директора Департамента инфраструктуры горсовета Сергея Дульфана. 
 
По его словам, для запуска нужны дополнительные работы: в подземке не проложена система электросетей. При этом точной даты, когда система заработает, чиновник не называет. 
 
Напомним, что запуск системы E-ticket в метро откладывают уже в четвертый раз. E-ticket представили харьковчанам еще 1 ноября 2017 года. 

На внедрение системы в городе уже потратили 185,5 миллионов гривен. Деньги предоставила фирма-инвестор, ее избирали  с помощью конкурса. По договору - инвестор устанавливает и запускает систему e-ticket, а вот ремонтировать терминалы и валидаторы придется за счет городского бюджета. 

 

 

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