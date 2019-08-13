Эбола излечима - экспериментальное лекарство эффективно борется с вирусом

Два экспериментальных метода лечения, предварительно, резко повышают шансы на выживание больных лихорадкой Эбола.

Об этом пишет Wired.

Как отмечается, клинические испытания новых лекарств в Демократической Республике Конго происходит уже около года из-за новой вспышки болезни.

Ранее была разработана экспериментальная вакцина, которая эффективно защищала людей от заражения лихорадкой. Но впервые найдено лечение, которое эффективно для уже зараженных.

"Отныне мы больше не будем говорить, что Эбола неизлечима", - сказал Жан-Жак Муембе, генеральный директор Национального института биомедицинских исследований в Конго, который контролировал испытания на местах.

Как отмечает The New York Times, лекарства уже рекомендуют всем заболевшим. Они вводятся внутривенно и предотвращают распространение вируса в организме. Компания-разработчик уже обещает изготовить необходимое количество доз.