ЕБРР выделит средства на строительство метро в Харькове

01 декабря 2017 г. 13:39
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Европейский банк реконструкции и развития принял окончательное решение о предоставлении финансирования городу Харькову в размере 160 млн евро на продление Алексеевской линии метрополитена.

В сентябре было сообщено, что окончательное решение о предоставлении финансирования городу Харькову, также в размере 160 млн евро, принял совет директоров Европейского инвестиционного банка. Таким образом, всего будет привлечено 320 млн евро, которые направят на строительство станций метро «Одесская» и «Державинская», электродепо и закупку 85 вагонов подвижного состава.

В начале ноября привлечение займов одобрил Кабинет Министров Украины.

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