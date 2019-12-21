Единственная дочь музыканта Кузьмы Скрябина вышла замуж

Единственная дочь украинского музыканта и лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, который трагически погиб в 2015 году, Мария-Барбара вышла замуж.

Первой фотографией со свадьбы поделился на своей странице в Instagram украинский певец DZIDZIO. На фото артист позирует вместе с молодоженами.

"Я сегодня пришел поздравить с Днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора! Бася – единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами празднует и радуется за своего ребенка, за такую красивую новую семью", – написал DZIDZIO.

Избранником Марии-Барбары стал молодой человек Виктор Тур. Он, как и дочь Кузьмы, учится в киевском медицинском университете, куда и Виктор, и Барбара поступили в 2014 году. По всей видимости, пара познакомилась как раз во время учебы.

Видео со свадьбы в своем Instagram поделилась сестра Виктора Наталья.

Как сообщалось, 1 февраля 2015 года Андрей Кузьменко разбился в автокатастрофе, когда возвращался с концерта в Кривом Роге. Ежегодно в день смерти и день рождения украинцы трогательно вспоминают музыканта.

Напомним, в Харькове в мае 2018 года на одной из стен домов появился мурал, посвященный известноу музыканту.