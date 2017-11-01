Единый электронный билет на метро, трамвай и троллейбус. В Харькове вводят новую систему оплаты за проезд

Заплатить за проезд бесконтактной картой не только в метро, но и в наземном электротранспорте – в Харькове появится единый електронный билет ETicket. Нововведение начнет действовать с 1 декабря в харьковских трамваях и троллейбусах, в «подземке» - с 1 января следующего года. Приобрести электронный билет можно будет за 30 гривен на остановках общественного транспорта во всех районах города. Новые терминалы установят и на станциях метро, в-целом около 600 единиц. Максимальная сумма пополнения единого билета – 500 гривен.

Владимир Стариченко, директор "Финансовая компания "Платежный центр":

В метрополитене будут еще стоять терминалы, позволяющие получать сдачу, то есть у вас купюра, с которой вы хотите оплатить одну поездку или пополнить карту на конкретную сумму. Внесли 100 гривен. Пополнили на 25 гривен, получили сдачу бумажными купюрами.

В трамваях и троллейбусах появятся специальные автоматы для считывания билета ETicket. Кроме того, из-за нововведения снова будет полностью переоснащена нынешняя система оплаты проезда в метро, для чего снова будут выделены крупные суммы, несмотря на то, что турникеты и терминалы, которые сейчас работают в «подземке» были установлены всего несколько лет назад. Просто содержание и обслуживание этой системы и так влетает горожанам в копеечку – только в 2016 году на это выделили 25,6 миллионов гривен. Правда, куда именно пошли эти средства и почему метрополитен не может самостоятельно содержать автоматы, которые даже не могут посчитать сдачу, узнать практически невозможно. Старые электронные карты, за приобретение которых активно агитировали в метрополитене, станут недействительными. Пока мысли харьковчан по поводу нововведений разделились: часть горожан – внедрять единый билет нужно было уже давно, другие уверены – на остановках образуются очереди и неудобств связанных со платой за проезд станет еще больше.

Владимир:

Это по-любому удобнее, человеку не нужно иметь несколько платежных документов достаточно одного. Ну и никто не будет претендовать на то, где он ехал, там все нарисовано.

Александр:

У меня лично возникают вопросы по поводу того, какие здесь будут очереди. Сами можете наблюдать сколько людей, вон там стоит, какие будут очереди - не могу понять. И не стоит забывать, что большая часть населения, люди престарелые и как они будут осваиваться, экран же сенсорный, не знаю каким образом будут осваиваться. Думаю, что это вызовет много неудобств.

В горсовете обещают, что стоять в длинных очередях харьковчанам не придется, поскольку терминалы на остановках и станциях метро будут работать уже за несколько дней до того, как стартует внедрение новой системы оплаты за проезд при помощи ETicket, поэтому купить или пополнить карту можно будет заранее. Также в мэрии подчеркивают, что те деньги, которые останутся на старых картах человеку вернут, если тот обратится к работникам «подземки». Владельцам льготных электронных карт их поменяют в течение одного-двух месяцев, без единого билета они смогут временно передвигаться по городу, предъявляя документы.

Евгений Водовозов, зам. мера по вопросам инфраструктуры города:

Карточка метро льготникам, их протоколы мы прописали, льготники смогут ощутить эту систему уже в наземном транспорте сразу, с дальнейшей, мы обсуждали, январь-февраль. Мы начнем постепенную замену карт, замену тех, которые были.

Одноразовые билеты в «подземке» и наземном электротранспорте тоже останутся, рассказывают в мэрии.

Евгений Водовозов, зам. мера по вопросам инфраструктуры города:

Разовый билет остается, терминал на улице и в метрополитене будут продавать как карточку, так и разовый билет. В случае необходимости, также разовый билет будет и в подвижном составе. Насколько это удобно будет - очень спорно, поскольку человек, который пользуется и метро, и трамваями, троллейбусами, ему однозначно будет удобно иметь одну карточку.

А вот по поводу оплаты проезда банковской картой, уточняют в мэрии, то это новшество планируют реализовывать с апреля следующего года и обещают, что в 2018-м харьковчане смогут рассчитаться картой любого украинского банка, подключенной к электронной платежной системе "PayPal".