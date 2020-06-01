"Едут не только с Харькова, но и со всей страны". Поток покупателей на ТЦ «Барабашово» сегодня превысил докарантинные объемы

Количество посетителей на «Барабашово» сегодня впервые превысило докарантинные показатели. Меньше всего людей на рынке было перед введением карантина - в середине марта, а уже сегодня ежедневный прирост покупателей - около семи процентов.

Дмитрий Ищук, предприниматель ТЦ "Барабашово"

Мы, как предприниматели, видим, что поток покупателей не только восстанавливается после карантина, но и увеличивается. Покупатели голосуют, скажем так, гривной за ТЦ “Барабашово”

Сегодня автостоянка ТЦ - забита. Люди едут не только из Харькова, но и со всей страны.

Николай Речкин, контроллер

На данный момент, рынок набрал обороты предкарантинного состояния. Люди едут из всех регионов Украины, также харьковчане покупают. Народу очень много на рынке. Регионы некоторые, которые перед карантином их уже ослабевал поток, на данный момент, они возвращаются и люди едут

По сравнению с началом марта на 15 процентов вырос средний чек, также покупатели дольше находятся на рынке - до двух часов. Продавцы, в свою очередь, поощряют их сезонными скидками.

Алексей Тарасенко, предприниматель ТЦ "Барабашово"

Мы, как предприниматели, и администрация рынка, мы делаем все возможное для того, чтобы покупателю на рынке “Барабашово” было комфортно, удобно. Хотя сейчас мы находимся фактически в блокаде и чувствуем каждый предприниматель и каждый покупатель он чувствует сопротивление городских властей, чтобы на рынке было некомфортно, но к сожалению люди тоже все понимают

Предприниматели говорят, планують вернуть “Барабашово” славу самой выгодной площадки для покупок по всей Украине.