Еффективное использование бюджетных средств и борьба с коррупцией: в Харькове подписан меморандум между ХОГА и антикоррупционным центром

Меморандум, который подписали общественные активисты Харьковского антикоррупционного центра с одной стороны, и облгосадминистрация с другой касается наиболее спорной зоны деятельности власти – контроля бюджетных средств во время государственных закупок и, системы Prozorro в частности.

Юлия Светличная, губернатор:

Це будуть і консультативні, і дорадчі наради, це буде і співпраця сама із учасниками, це будуть роз'яснювальні роботи, які нададуть більше інформативності до всіх учасників процесу, що дасть нам змогу розширити коло учасників і запроваджувати дійсно конкурентні підходи тут, на теренах Харківщини. Моя особиста позиція - це нетерпимість до корупції, докорінне знищення проявів і можливостей якихось непрозорих моментів.

Со стороны облгосадминистрации подписание меморандума с активистами весьма мужественный шаг, ведь он требует в дальнейшем признания проведения непрозрачных тендеров и отказа от этой практики. И, хотя областной власти еще очень далеко до анти-успехов власти городской, участие департаментов и коммунальных предприятий которой еженедельно становится предметом расследования антикоррупционеров, в свое время активисты публиковали несколько громких скандалов по поводу тендеров и в области. Во-первых, речь идет о восстановлении жилья в Балаклее, которая пострадала во время взрывов на военном арсенале. Проанализировав смету работ, аналитики Харьковского антикоррупционного центра указали, что в общей сложности, не по назначению было потрачено около 50 процентов финансирования, а это 200 миллионов, предназначенных для восстановления домов. Речь идет не только о завышенных ценах, подмене качественных материалов некачественными, нарушении технологий и указанных в оценке работ. Еще одна тема для критики со стороны активистов – многочисленные дорожные и строительные тендеры, где по мнению антикоррупционеров, неоднократно необоснованно фаворитами торгов становились фирмы, аффилированные с заместителем Светличной – Евгением Шахненко. Кроме того, одно из строительств, которое в том числе координировали и в ХОГА, стало темой расследования НАБУ, которое заподозрило подрядчиков в растрате 16 миллионов. Это касается проекта «Стена» на границе с Россией. И таким растрам и завышению цен на тендерах электронная система закупок не может помещать в полном объеме.

Игорь Черняк, юрист ХАЦ:

Сьогодні я дуже радий, що ми не лише підписуємо меморандум, що це не просто меморандум, коли сторони домовилися про співробітництво, написали красиві слова, потиснули одне одному руки і на цьому все закінчилося. Ми підписуємо меморандум, в якому вказані конкретні показники, які сторони зобов'язуються спільними зусиллями досягати, і ці показники, вони в результаті призведуть і мають призвести до суттєвого збільшення економії бюджетних коштів за рахунок системи Прозорро в півтора рази протягом першого року реалізації цього меморандуму.

Активисты уверяют, меморандум с властью не является ослаблением их принципиальности, о чем уже начали говорить в социальных сетях. Ведь кроме разоблачения фактов коррупции необходимо определить также и инструменты для борьбы с ней. В частности, это требование Европейской комиссии по противодействию корруцпии в сфере публичных закупок , с которой работают харьковские активисты. И частично эти инструменты, как своевременное снижение порога торгов, полностью зависит от власти. Поэтому меморандум – это правовая основа для дальнейших практических действий антикоррупционеров, говорят они. Ну а для власти – возможность доказать, что декларирование борьбы с коррупцией есть не только на бумаге.