Екатерина Гандзюк посмертно стала лауреатом международной премии

Херсонская активистка Екатерина Гандзюк в понедельник, 10 июня, посмертно стала лауреатом международной премии Ukrainian ID Awards за несокрушимое стремление к справедливости и гражданское достоинство. Об этом сообщает пресс-служба Международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID.

Церемония награждения лауреатов ежегодной премии состоялась в Каневе на Тарасовой горе в рамках Международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID, сообщает пресс-служба форума.

"Наградами отметили Екатерину Гандзюк, фонд семьи Богдана Гаврилишина и Илью Бондаренко ... Екатерина Гандзюк была награждена (посмертно) за несокрушимое стремление к справедливости и гражданское достоинство. Награда будет передана отцу - Виктору Гандзюку. Екатерина защищала интересы местной громады в Херсонском городском совете, а до этого работала в структурах ООН", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточняют, что номинантов премии определяли члены организационного комитета и признанные мировые лидеры мнений.

"Ukrainian ID Awards - это награда, которая присуждается за выдающиеся достижения и эффективные практики во имя процветания и гуманизации человечества, и призвана стимулировать ответственное развитие общества. Наш оргкомитет продолжает практику награждения тех людей, которые сделали большой вклад в развитие человека и общества, но до сих пор не были достойно отмечены в Украине и за рубежом ", - сказала президент Международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID Наталья Заболотная.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне произошло нападение на Екатерину Гандзюк: неизвестный облил общественную активистку концентрированной серной кислотой.

Были задержаны пятеро подозреваемых, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на законченное преступление – умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.

Также генпрокурор Юрий Луценко 11 февраля заявил, что организатором и заказчиком убийства Гандзюк является председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. Суд арестовал чиновника 15 февраля. В тот же день он вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области приговорил пятерых обвиняемых в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк, к тюремному заключению от трех до шести с половиной лет.