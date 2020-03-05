Экс-директора лесхоза на Харьковщине Виктора Сысу оставили под ночным домашним арестом

Коллегия судей Харьковского апелляционного суда не удовлетворила апелляционные жалобы прокурора и защитников в отношении экс-директора одного из лесных хозяйств Харьковщины, подозреваемого в незаконной порубке и вывозе леса.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

«Апелляционные жалобы стороной обвинения и стороной защиты были представлены на решение Московского районного суда города Харькова от 17 января 2020 об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста, в период времени с 22:00 часов до 07:00 часов суток», - сказано в сообщении.

Напомним, подозрение Виктору Сысе предъявлено по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

По данным следствия, будучи директором Гутянского лесхоза, Виктор Сыса допусти служебную халатность при выполнении своих должностных обязанностей, в результате чего в лесничестве госпредприятия произошли незаконная порубка и было вывезено 206 дубов, что было обнаружено в ходе осмотра местности, чем государству причинен ущерб более 4 миллиона гривен.

Председательствующий по делу - судья Виктор Цилюрик, судьи коллегии - Валерий Бездетко, Ярослав Чопенко.