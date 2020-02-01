Экс-генпрокурор Шокин рассказал, как его пытались отравить ртутью

01 февраля 2020 г. 13:33
Источник: Левый берег
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Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что был отравлен ртутью пять месяцев назад.

Об этом Шокин рассказал в интервью ТСН.

По словам экс-генпрокурора, впервые ему стало плохо в сентябре 2019, когда он был в Греции после смерти брата.

"И вот 10 сентября, когда я вышел из машины, я потерял сознание и упал. Я не помню, что было дальше, но мне потом рассказывали, кто присутствовал рядом, что мне очень повезло, что это случилось именно в этом месте и в это время. Это случилось примерно в 11:40, очень рядом был госпиталь, скорая помощь и очень хорошие специалисты", - сказал экс-генпрокурор.

Шокин добавил, что у него было две остановки сердца.

"Согласно заключению греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Затем я находился восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново", - сказал он.

 

Видео: 

Ексклюзив ТСН: Віктор Шокін пережив дві клінічні смерті після отруєння ртуттю

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