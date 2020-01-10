Экс-глава ХОГА Светличная заявила о намерениях участвовать в местных выборах

Экс-глава Харьковской обладминистрации и депутат областного совета Юлия Светличная будет участвовать в местных выборах.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook сегодня, 10 января.

«Мне часто задают вопрос: буду/не буду, иду/не иду, участвую/не участвую, создаю/не создаю. Отвечаю: да). Принимать участие в выборах и развитии страны буду. Активное. Рада, что собирается отличная команда», - написала она.

Также Светличная озвучила свое видение относительно развития области и страны в целом, а также рассказала. Что в связи с предстоящими выборами она складывает с себя полномочия руководителя депутатской группы «Единство и развитие», которая была создана в нынешнем созыве Харьковского облсовета.

«Уже через полгода начнётся процесс выборов нового состава облсовета, политический процесс уже идёт, и, дабы избежать даже мысли об использовании каких либо преференций или админресурса, складываю полномочия и руководителя комиссии соцэкономразвития.

В подобных вопросах моя позиция чёткая: выигрывать надо не только честно, а и прозрачно для общества. Думаю, будет правильно, если и другие депутаты, которые планируют активное участие в будущей избирательной кампании и входят в руководящие органы совета, поступят также», - отметила Светличная.